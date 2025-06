The Better Sister 2 | Jessica Biel cauta sulla possibile seconda stagione

Jessica Biel, protagonista di The Better Sister, ci tiene a sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali sulla seconda stagione. La serie, ispirata al romanzo di Alafair Burke, ha conquistato il pubblico grazie a un intreccio avvincente tra suspense e drammi familiari. Restate sintonizzati: il futuro di questa coinvolgente storia potrebbe riservarci ancora molte sorprese.

La star di The Better Sister Jessica Biel ha parlato della possibilità che la serie torni con una seconda stagione. Basata sul romanzo di Alafair Burke, la prima stagione di The Better Sister segue le vicende di due sorelle separate che si ritrovano dopo l’omicidio di uno dei loro mariti, che era anche l’ex marito dell’altra. Il cast di The Better Sister è guidato da Biel ed Elizabeth Banks, che hanno anche ricoperto il ruolo di produttrici esecutive, e nonostante lo show sia una miniserie, potrebbe esserci spazio per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: sister - jessica - biel - seconda

Il thriller domestico con Elizabeth Banks e Jessica Biel dal 29 maggio su Prime Video è l'ultimo di una lunga lista di murder mystery televisivi collocati nell'ambiente dell'alta borghesia e della sua ipocrita pretesa di perfezione Vai su Facebook

Sorelle Sbagliate 2: Ci sarà la seconda stagione? Tutte le ultime indiscrezioni; Sorelle sbagliate su Prime Video è la serie che ribadisce quanto le apparenze ingannino; Sorelle Sbagliate, la serie thriller su Prime Video è lo specchio di quelle donne che cercano una seconda possibilità .

Jessica Biel e Justin Timberlake hanno avuto un secondo figlio (senza che nessuno se ne accorgesse) - Jessica Biel e Justin Timberlake hanno accolto il loro secondo figlio all'inizio di questa settimana, senza che nessuno sapesse che lo aspettavano. Come scrive grazia.it

The Biel Bob: perché il caschetto di Jessica è il più cool del momento - Il bob di Jessica Biel è il taglio più cool dell'estate, sfoggiato nella serie di Prime Video The Better Sister. Riporta amica.it