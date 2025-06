The Bear | la stagione 4 conterrà l' episodio più lungo della serie

Preparati a vivere un’inedita avventura culinaria con The Bear, la stagione 4: l’episodio più lungo di sempre promette emozioni e colpi di scena senza precedenti. Dal 26 giugno su Disney+, questa nuova stagione porta in scena dieci puntate inedite, tutte da gustare. I fan possono già aspettarsi un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di sorprese. Non resta che scoprire cosa riserva il nuovo capitolo di questa appassionante serie!

La durata degli episodi della quarta stagione della serie The Bear è stata diffusa online, svelando cosa possono attendersi i fan. La stagione 4 di The Bear proporrà ai fan l'episodio più lungo della serie con star Jeremy Allen White distribuita sugli schermi italiani da Disney+. Online sono infatti stati diffusi i dettagli delle dieci puntate inedite in arrivo dal 26 giugno in streaming. La durata dei nuovi episodi di The Bear Il sito ScreenTime ha pubblicato online la durata di tutte le puntate della quarta stagione di The Bear, anticipando un capitolo della storia che si preannuncia particolarmente 'sostanzioso'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Bear: la stagione 4 conterrà l'episodio più lungo della serie

In questa notizia si parla di: bear - stagione - serie - episodio

The Bear quarta stagione: binge-watching su Disney, crescita e nuove sfide al ristorante - La quarta stagione di "The Bear" debutta il 26 giugno 2025 su Disney, portando gli spettatori nel vivo di nuove sfide e opportunità al ristorante.

Buon mercoledì a tutti! One Piece - La saga di Whole Cake Island - episodio 875 | doppiato in italiano Maid-sama! - La doppia vita di Misaki - Episodio 14 YOUR FORMA - Episodio 12 | In simulcast dalle 17:15 #yamatovideo #animegeneration #primev Vai su Facebook

The Bear: la stagione 4 conterrà l'episodio più lungo della serie; The Bear 4 inizia tra pochissimo, davvero; The Bear 4, svelato il trailer ufficiale della nuova stagione.

The Bear: la stagione 4 conterrà l'episodio più lungo della serie - La stagione 4 di The Bear proporrà ai fan l'episodio più lungo della serie con star Jeremy Allen White distribuita sugli schermi italiani da Disney+. msn.com scrive

La quarta stagione di The Bear: episodi lunghi e nuove sfide per Carmy e il suo team - La quarta stagione di "The Bear", disponibile su Disney+ dal 26 giugno 2025, presenta un episodio record di 69 minuti e segue le sfide di Carmy e del suo team nel ristorante. Lo riporta ecodelcinema.com