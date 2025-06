Thailandia esplode la protesta contro la premier Shinawatra | folla davanti alla sede del governo dopo lo scandalo telefonico

La Thailandia infiamma le strade: migliaia di cittadini si radunano sotto un sole cocente per chiedere le dimissioni della premier Paetongtarn Shinawatra, coinvolta in uno scandalo telefonico che ha scosso il paese. La protesta, guidata dai sostenitori delle “magliette gialle”, testimonia la crescente insoddisfazione popolare e il desiderio di cambiamento. In un clima acceso e determinato, i cittadini thailandesi mostrano che la voce del popolo non si ferma davanti alle sfide.

Centinaia di manifestanti si sono radunati oggi davanti alla sede del governo della Thailandia per chiedere le dimissioni della premier Paetongtarn Shinawatra, finita nella bufera dopo la diffusione di un audio compromettente che la ritrae in una telefonata privata con l'ex premier cambogiano Hun Sen. La protesta, svoltasi sotto un sole torrido, ha visto in prima linea i sostenitori del movimento conservatore delle "magliette gialle", tradizionalmente legato alla monarchia e da sempre ostile alla potente dinastia politica degli Shinawatra. Gli slogan contro la premier sono stati duri: "Tradimento", "incapacitĂ diplomatica", "vergogna nazionale".

