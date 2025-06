TFA sostegno elenchi aggiuntivi GPS | 12 punti anche per chi accede con riserva

Se sei tra gli aspiranti inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS 2025/26, questa è la tua occasione per consolidare la tua posizione e ottenere fino a 12 punti extra. La possibilità di sciogliere la riserva entro il 3 luglio, purché si conseguirà la specializzazione entro il 30 giugno, apre nuove prospettive. Anche chi ha avuto accesso con la riserva del 35% può beneficiare del punteggio, purché compili correttamente la sezione A.2 e autocertifichi il percorso, garantendo così un'ulteriore chance di successo.

Gli aspiranti inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS 202526 potranno scioglierla entro il 3 luglio, se conseguiranno la specializzazione entro il 30 giugno. Anche chi ha avuto accesso al TFA sostegno con la riserva del 35% ha diritto al punteggio aggiuntivo, ma deve compilare correttamente la sezione A.2 e autocertificare il percorso per non . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinuncia riconoscimento titolo estero entro il 25 giugno vale solo per iscrizione a sostegno Indire/Università. Si rimane in GPS con riserva e si possono avere supplenze - Se hai conseguito un titolo estero e desideri inserirti nel sistema scolastico italiano, è fondamentale rispettare la scadenza del 25 giugno per rinunciare al riconoscimento del titolo stesso.

