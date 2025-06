Tevere inaugurato l’ultimo parco d’affaccio | è al Foro Italico

Il Tevere si arricchisce di un nuovo gioiello: l’ultimo parco d’affaccio, situato al Foro Italico, inaugura una straordinaria oasi di verde e relax nel cuore di Roma. Questa apertura segna un importante passo nella rigenerazione urbana, offrendo ai cittadini spazi innovativi e suggestivi sul fiume. Con i due nuovi parchi, il municipio XV si conferma come un quartiere all’avanguardia nel valorizzare il suo patrimonio naturale e culturale.

Il quinto parco d’affaccio sul Tevere è ufficialmente stato inaugurato. È il secondo, a distanza di pochi giorni, in cui è stato celebrato il rituale “taglio del nastro” nel territorio del municipio XV. È il primo, invece, per l’investimento messo in campo. Il nuovo parco sul Tevere Con i 2. 🔗 Leggi su Romatoday.it