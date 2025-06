Test di medicina c’è la data per l’iscrizione | quando e come funziona

Il mondo dell’università sta cambiando: dal 23 giugno 2025, l’iscrizione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si apre con una rivoluzione. Addio al tradizionale test d’ingresso! Ora gli studenti potranno iniziare il percorso senza ostacoli, frequentare liberamente il primo semestre e sostenere tre esami, da cui si formerà una graduatoria nazionale. Ma come funzionerà nel dettaglio questa novità? Scopriamolo insieme.

Dal 23 giugno 2025 si aprono le iscrizioni alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, ma con una grande novità: non ci sarà più il tradizionale test d’ingresso. Gli studenti potranno frequentare liberamente il primo semestre e sostenere nel mentre tre esami, da cui nascerà una graduatoria nazionale. Vediamo come funziona la riforma voluta dalla ministra Anna Maria Bernini. Come funziona il nuovo accesso a Medicina. Due medici (Ansa). La riforma introduce il “ Semestre aperto ”, che partirà il 1° settembre 2025. Gli studenti frequenteranno le lezioni di Chimica, Fisica e Biologia, per un totale di 18 crediti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Test di medicina, c’è la data per l’iscrizione: quando e come funziona

In questa notizia si parla di: medicina - funziona - test - data

Accesso a Medicina: ‘semestre aperto’ e 3mila posti in più, ma come funziona - La riforma dell'accesso a Medicina si prepara a rivoluzionare il percorso degli aspiranti dottori, introducendo il Semestre Aperto dal 1° settembre 2025.

Il test rapido per l’#HIV è in corso Giardini Margherita – #Piacenza Fino alle 20 di oggi, sabato 24 maggio Un’occasione riservata a tutte le persone maggiorenni per effettuare un test gratuito, anonimo e senza prenotazione. Nella postazione allestita dal Vai su Facebook

IMAT 2025-26: date e novità sul test medicina in inglese; Risultati Test Medicina, attesa per graduatoria nazionale: cosa sapere; Punteggio minimo dopo la seconda data del Test di Medicina.

Test di medicina 2025, stop all’esame di ammissione e primo semestre libero - Novità per il test di medicina 2025: cosa cambia in questo anno accademico? Come scrive ildigitale.it

Come funziona il nuovo accesso a medicina senza test d’ingresso. Bernini «altri 3.000 posti ai corsi» - Bernini ai genitori «prego chiunque venisse richiesto di iscrivere i propri figli a qualche test o a qualche corso comunque configurato di studio, preparazione o ammissione, di non farlo, perché non è ... Si legge su italiaoggi.it