Terzo mandato Tajani frena ancora | Non mi vendo per un piatto di lenticchie

Il terzo mandato di Tajani si arena ancora, mentre il Veneto si avvicina alle elezioni regionali: il centrodestra resta in balia di un delicato stallo sulla riforma che abolirebbe il limite dei mandati per i Presidenti di Regione. La questione, sostenuta dalla Lega e favorevole a Zaia, rischia di frammentare ulteriormente un fronte ormai diviso. Ma se Fratelli...

I giorni passano, le elezioni regionali del Veneto si avvicinano ed è ancora stallo all'interno del centrodestra sulla caduta del limite dei mandati per i presidenti di Regione. La riforma permetterebbe a Luca Zaia di ricandidarsi ed anche per questo è sostenuta dalla Lega. Ma se Fratelli. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Terzo mandato, Tajani frena ancora: «Non mi vendo per un piatto di lenticchie»

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - tajani - frena

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Campania-Napoli: terzo mandato, Forza Italia frena: Tajani e Nevi confermano la contrarietà del partito. Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV Vai su Facebook

Sembra che il mondo giri solo sulla legge per il terzo mandato! Ma nessuno pensa a risolvere, con un decreto di legge, il problema delle responsabilità dei sindaci in merito all’attivazione delle squadre comunali di Protezione Civile ? @forza_italia @FratellidIt Vai su X

Tajani apre al terzo mandato ma in cambio dello Ius scholae; Terzo mandato, Tajani frena ancora: «Non mi vendo per un piatto di lenticchie»; Tajani frena sul terzo mandato: Non mi vendo per un piatto di lenticchie.

Tajani frena sul terzo mandato: "Non mi vendo per un piatto di lenticchie" - Forza Italia smentisce ogni trattativa sulla riforma dei governatori Il vicepremier esclude scambi tra riforme istituzionali e candidature alle amministrative. Si legge su msn.com

Terzo mandato, la Lega prepara blitz in commissione. Ma Tajani frena: “Non lo votiamo comunque” - Il Carroccio ha chiesto e ottenuto di far slittare i termini per depositare gli emendamenti al disegno di legge che amplia il numero di assessori e ... Lo riporta repubblica.it