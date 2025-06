Terzo mandato la maggioranza si spacca ancora | Salvini e Tajani ai ferri corti

La politica italiana si avvicina a un punto di rottura, con il dibattito sul terzo mandato ai governatori che infiamma le tensioni interne alla maggioranza di Governo. Salvini e Tajani si trovano su fronti opposti, mentre lo scontro si estende anche allo spinoso tema dello Ius Scholae. In questo clima di incertezza, emerge il rischio di ulteriori frizioni che potrebbero compromettere la stabilità dell’esecutivo Meloni. Tajani chiarisce: “Non siamo al mercato”, ma sarà difficile mantenere coesione a lungo.

Nella maggioranza di governo si riaccende l’ennesimo scontro sul terzo mandato ai governatori. Forza Italia chiude la porta, la Lega rilancia, e intanto torna a riaffiorare anche lo spinoso tema dello Ius scholae. Insomma una situazione complicata che mina la stabilitĂ del governo Meloni. Tajani: “Non siamo al mercato”. Il vicepremier Antonio Tajani lo dice senza giri di parole: “Non stiamo al mercato, non è un baratto, non mi vendo per un piatto di lenticchie “. Per Forza Italia, dunque, “è un’ipotesi che non esiste, non è mai stata messa sul tavolo: le trattative sono sempre politiche, non spartizioni di potere “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terzo mandato, la maggioranza si spacca ancora: Salvini e Tajani ai ferri corti

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - maggioranza - tajani

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Maggioranza, #Tajani e #ForzaItalia attaccano sul terzo mandato per i Governatori, la #Lega chiede un vertice

Domani mattina la riunione dei leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi con la premier. Sul tavolo la legge sull'eutanasia ma anche il nodo del terzo mandato e il referendum

