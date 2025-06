Terzo mandato Forza Italia chiude la partita | le destre governano tra ripicche e veti

In un panorama politico frammentato, le destre sembrano più concentrate a spartirsi il potere che a governare con responsabilità. Tra ripicche, veti incrociati e poche regole condivise, il dibattito si accende sul terzo mandato e lo Ius Scholae, svelando un quadro di alleanze fragili e interessi contrastanti. La domanda ora è: quanto durerà questa stagione di tensioni e possibilità di stabilità?

Una maggioranza basata su poche regole: partite di scambio, veti, ripicche e minacce. Così governa la destra e lo dimostra ancora una volta nello scontro che ora si concentra sul terzo mandato e sullo Ius scholae. Fratelli d'Italia dice no alla proposta sulla cittadinanza di Antonio Tajani. E Forza Italia, invece, boccia il terzo mandato per i governatori e parla di capitolo chiuso. Ripicche e veti incrociati: dal terzo mandato allo Ius scholae. A mettere in chiaro come andranno le cose sullo Ius scholae è il capogruppo di Fdi alla Camera, Galeazzo Bignami, a SkyTg24: "Sul terzo mandato Forza Italia esprime preoccupazioni e si riserva di verificare nel merito.

