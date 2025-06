Terzo mandato è corsa contro il tempo Il ministro Ciriani | La Lega faccia la sua proposta

In un clima politico ormai pressante, il terzo mandato si trasforma in una vera corsa contro il tempo. Il ministro Ciriani invita la Lega a fare la sua proposta, sottolineando come nella politica odierna la rapidità sia più che una virtù: una necessità imprescindibile. Con le tensioni alle stelle e le controversie ancora aperte, ogni minuto conta. È il momento di accelerare e trovare soluzioni chiare e condivise, perché il futuro non può aspettare.

La velocità in politica è sempre un valore aggiunto, ma spesso diventa una vera e propria necessità e non solo un'opzione. Nel caso del terzo mandato è proprio così e l'urgenza è quella di stringere i tempi il più possibile. Tanto più che la questione resta estremamente controversa e che nemmeno tutti i partiti di

