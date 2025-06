Terzo Giorno al Pitti Uomo 108 MondoUomoit C’è | Occhio alle nostre telecamere!

Il terzo giorno di Pitti Uomo 108 si annuncia come sempre ricco di emozioni e scoperte. Alle prime luci del mattino, Niccolò Pasqualetti ha catturato l’attenzione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con una collezione che unisce eleganza e innovazione. La moda si fa teatro, e noi siamo pronti a vivere ogni momento, pronti a condividere le immagini più esclusive con voi. Restate con noi: lo spettacolo sta per iniziare!

