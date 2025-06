Terrore in strada gambizzato un ragazzo di 20 anni | si indaga

Momenti di puro terrore hanno scosso questa sera le strade di Scafati, dove un ragazzo di 20 anni è stato gambizzato da alcuni sconosciuti in via Martiri d’Ungheria. La scena, segnata da sparatorie e paura, ha portato i carabinieri sul luogo, pronti a chiarire i motivi di questo gesto inquietante. Le indagini sono in corso per fare luce su un episodio che ha lasciato la comunità sconvolta e preoccupata.

Momenti di terrore, questa sera, a Scafati, dove un pregiudicato ventenne è stato ferito da alcuni colpi di pistola alle gambe mentre era in via Martiri d’Ungheria. Le indagini Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato subito le indagini per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Terrore in strada, gambizzato un ragazzo di 20 anni: si indaga

