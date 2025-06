Terremoto Prato il caso Bugetti approda in Parlamento

Il terremoto politico a Prato scuote le fondamenta del governo locale: lunedì prossimo si deciderà il destino della sindaca Ilaria Bugetti, chiamata a rispondere in Parlamento. La sua audizione sarà decisiva per capire se le accuse porteranno a una svolta, tra arresti domiciliari e altre misure restrittive. Un momento cruciale che potrebbe cambiare il volto della città e della politica regionale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Lunedì prossimo sarà il giorno della verità: l'interrogatorio di Ilaria Bugetti darà indicazioni alla magistratura se accogliere o meno la misura degli arresti domiciliari per la sindaca di Prato (e quella di custodia cautelare in carcere per l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci) che ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Terremoto Prato, il “caso Bugetti” approda in Parlamento

In questa notizia si parla di: prato - bugetti - terremoto - caso

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

Prato, terremoto in Comune - La sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione: chiesti gli arresti domiciliari Vai su Facebook

Tangenti rosse a #Prato: chiesti gli arresti domiciliari per #IlariaBugetti, la sindaca #Pd è accusata di corruzione. Terremoto giudiziario sconvolge la giunta rossa di Prato: perquisizioni negli uffici comunali Vai su X

Terremoto Prato, il “caso Bugetti” approda in Parlamento; Prato, cosa succede se la sindaca Bugetti va ai domiciliari: l’ipotesi elezioni, le date e i rischi per i fondi; Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari.

Prato, tensione in consiglio comunale: proteste contro la sindaca Bugetti, cartelli con scritto “dimissioni” - La sindaca: “Ogni mia dichiarazione rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto vegli organi inquirenti” ... Da msn.com

Prato: il caso Bugetti, il Pd e le prossime elezioni regionali - Il Pd della Toscana prova a fare i conti con il caso Bugetti a Prato mentre sta per iniziare la campagna elettorale per le regionali. Si legge su controradio.it