Terremoto Palinsesti Rai | saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri

Un terremoto scuote i palinsesti Rai: le anticipazioni sulla presentazione dei nuovi programmi 2025/2026 fanno emergere un autentico caos, con grandi nomi come Nek e Paolo Conticini che spariscono dai bidoni. La rivelazione, battuta dalla stampa, apre scenari sorprendenti nel daytime di Rai 1 e Rai 2, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori curiosi e sgomenti. Ma cosa ci riserva il futuro della televisione pubblica? Restate con noi per scoprirlo.

Terremoto nella presentazione odierna al CdA delle bozze dei palinsesti Rai. LaPresse rende noto un valzer di conduzioni che possiamo confermarvi e che tocca titoli di primo piano del daytime di Rai 1 e Rai 2. Ci riferiamo a Domenica In, Linea Verde Italia e I Fatti Vostri. Nei palinsesti 20252026 della Rai, che saranno presentati a Napoli il prossimo 27 giugno, non compariranno Nek e nemmeno Paolo Conticini, annunciati rispettivamente al fianco di Mara Venier nella domenica di Rai 1 e di Anna Falchi nel mezzogiorno di Rai 2 dove, invece, approderà Flavio Montrucchio. Nek fuori da Domenica In. Ancora prima di cominciare, questa nuova Domenica In corale ha già registrato il primo problema. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Terremoto Palinsesti Rai: saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri

