Terremoto Palinsesti Rai | saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri

Un terremoto scuote i palinsesti Rai: le anticipazioni di oggi rivelano una rivoluzione nei programmi di punta come Domenica In, Linea Verde Italia e I Fatti Vostri. La presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/2026 a Napoli promette sorprese e cambiamenti inattesi, lasciando il pubblico e i protagonisti senza parole. Il futuro della televisione pubblica si disegna sotto una nuova luce, ma cosa ci riserva realmente questa svolta? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli.

Terremoto nella presentazione odierna al CdA delle bozze dei palinsesti Rai. LaPresse rende noto un valzer di conduzioni che possiamo confermarvi e che tocca titoli di primo piano del daytime di Rai 1 e Rai 2. Ci riferiamo a Domenica In, Linea Verde Italia e I Fatti Vostri. Nei palinsesti 20252026 della Rai, che saranno presentati a Napoli il prossimo 27 giugno, non compariranno Nek e nemmeno Paolo Conticini, designati rispettivamente al fianco di Mara Venier nella domenica di Rai 1 e di Anna Falchi nel mezzogiorno di Rai 2 dove, invece, approderà Flavio Montrucchio. Nek fuori da Domenica In. Ancora prima di cominciare, questa nuova Domenica In corale ha già registrato il primo problema. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Terremoto Palinsesti Rai: saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri

In questa notizia si parla di: palinsesti - terremoto - domenica - conticini

Terremoto Palinsesti Rai: saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri - Un terremoto scuote i palinsesti Rai: le anticipazioni sulla presentazione dei nuovi programmi 2025/2026 fanno emergere un autentico caos, con grandi nomi come Nek e Paolo Conticini che spariscono dai bidoni.

BOOM Terremoto #PalinsestiRai: saltano Nek a #DomenicaIn e Conticini ai #FattiVostri Tinto a #LineaVerde Italia al posto di Montrucchio che passa a #IFattiVostri Leggi il BOOM di Davide Maggio Vai su X

Presentazioni Palinsesti 2025/2026, ecco le date Apre la Rai il 27 giugno, Mediaset l'8 luglio, Sky rimanda a stagione iniziata Vai su Facebook

Rai, palinsesti ribaltati sul gong: Domenica In scarica Nek e Montrucchio 'brucia' Paolo Conticini; Terremoto Palinsesti Rai: saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri; Terremoto Palinsesti Rai | saltano Nek a Domenica In e Conticini ai Fatti Vostri.

Rai, palinsesti ribaltati sul gong: Domenica In scarica Nek e Montrucchio 'brucia' Paolo Conticini - Nek non sarà al fianco di Mara Venier, Cattelan fuori dalla Rai ... Lo riporta libero.it

Leggi di più - Dai prossimi palinsesti Rai, saltano Nek a Domenica In e Paolo Conticini a I Fatti Vostri dove arriva Montrucchio. Da davidemaggio.it