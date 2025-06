Terremoto Napoli De Laurentiis fa saltare il banco | Conte si prepara

L’estate 2025 del Napoli si preannuncia come un vero e proprio terremoto, con Aurelio De Laurentiis deciso a cambiare le regole del gioco per accontentare le ambizioni di Antonio Conte. Un investimento record, sette rinforzi e una strategia audace: il club vuole riscrivere la storia, lasciandosi alle spalle i recenti flop. La diagnosi di Conte è chiara: è arrivato il momento di una rivoluzione totale, in grado di riportare il Napoli ai vertici del calcio europeo.

L'estate 2025 del Napoli sarà ricordata come quella della rifondazione totale. La diagnosi di Antonio Conte è stata spietata e la cura sarà altrettanto radicale: servono almeno 7 nuovi rinforzi per rendere la rosa competitiva su tutti i fronti. Una lista della spesa che tocca ogni reparto: un secondo portiere, un centrale, un laterale, un mediano, una punta centrale e due esterni.

