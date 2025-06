Terracina droni in volo sulle colline per prevenire gli incendi

Terracina fa un passo avanti nella tutela del suo patrimonio naturale con l'uso innovativo di droni in volo sulle colline. Questa iniziativa, approvata dall’Ente Parco, mira a prevenire gli incendi boschivi e proteggere le meraviglie dell’ambiente locale. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, la sicurezza del territorio sarà rafforzata, garantendo un futuro più verde e sostenibile per tutti. Un esempio concreto di come l’innovazione possa fare la differenza nella conservazione ambientale.

Terracina, 19 giugno 2025- L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha rilasciato il Nulla Osta al Gruppo Comunale della Protezione Civile di Terracina per l’esecuzione di attività di sorvolo con mezzi aerei a pilotaggio remoto (droni) finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di monitoraggio interesseranno le località di San Silviano, Santo Stefano, FrassoFiora e Ciana, nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 31 dicembre 2025. Saranno utilizzati droni di piccole dimensioni (< 0,3 kg) e abilitati secondo le normative ENAC, condotti da operatori professionisti in possesso di regolare attestato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Prevenzione incendi: autorizzato il sorvolo con droni nelle aree collinari di Terracina.

