Terna stipula un accordo con Microsoft per iniziative strategiche su digitalizzazione, innovazione e sicurezza.

Terna e Microsoft rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo strategico, firmato a Milano da Giuseppina Di Foggia e Brad Smith. Questo Memorandum di Intenti punta a guidare la trasformazione digitale di Terna, migliorando innovazione e sicurezza nella rete elettrica nazionale. Un passo importante verso un futuro energetico sempre più intelligente e sostenibile, che promette di rivoluzionare il settore e garantire servizi più efficienti.

Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, e Brad Smith, Vice Chair & President di Microsoft ( nella foto in alto ), h anno firmato oggi a Milano un Memorandum of Understanding finalizzato allo sviluppo di iniziative strategiche per la trasformazione digitale dell’azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale.L’accordo, che segna un ulteriore passo in avanti nella partnership avviata a ottobre 2024, stabilisce i termini per l’avvio di possibili collaborazioni su progetti e iniziative chiave per Terna. “L’accordo siglato oggi con Microsoft, leader globale e partner di riferimento per il mondo dell’innovazione, rappresent a un concreto esempio di collaborazione trasformativa: insieme progetteremo soluzioni strategiche e innovative per il futuro di Terna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it