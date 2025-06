Termoli sotto shock | 200 lavoratori Stellantis costretti a uscita entro settembre

Termoli sotto shock: 200 lavoratori Stellantis, tra operai e impiegati, sono costretti a lasciare lo stabilimento entro settembre, scatenando preoccupazione e incertezza. La chiusura del reparto storico "Fire" segna un punto di svolta per il sito molisano, mentre sindacati e lavoratori chiedono un confronto urgente con l'AD Filosa per garantire prospettive future e nuovi insediamenti. La crisi industriale si fa sentire forte e chiara, ma c’è ancora speranza di trovare una soluzione condivisa.

Campobasso - Stellantis Termoli prepara 200 uscite incentivate e trasferimenti a Torino. Sindacati Molise chiedono all’AD Filosa un tavolo per nuovi prodotti urgenti. Lo stabilimento Stellantis di Termoli si trova al centro di una fase critica: ben 200 lavoratori — tra operai e impiegati — sono stati dichiarati in surplus dopo la chiusura del reparto storico “Fire”, e saranno incentivati all’uscita entro il 30 settembre 2025. Parallelamente, circa 180 dipendenti sono stati spostati temporaneamente a Torino, riducendo l’organico locale da 1.920 a circa 1.720 persone entro fine estate. L’arrivo del nuovo cambio eDCT, atteso per la metà del 2026, non è previsto prima di allora, suscitando crescenti preoccupazioni tra i sindacati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv