Terenghi Wec | Volatilità dei prezzi dell’energia è principale preoccupazione

Barbara Terenghi, EVP di Edison e figura di spicco nel World Energy Council, evidenzia come la volatilità dei prezzi dell'energia rappresenti la principale preoccupazione per i 3.000 rispondenti dell’issue monitor del WEC. Durante l’evento “La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione” a Roma, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida cruciale per garantire un futuro sostenibile e stabile nel settore energetico.

"La volatilità dei prezzi dell'energia rimane la preoccupazione principale per i 3.000 rispondenti dell'issue monitor sull'energia del World energy council". Così Barbara Terenghi, Evp sustainability di Edison e chair nel program committee del Wec a margine dell'evento 'La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione', organizzato a Roma da Wec Italia, Centro Studi Americani.

