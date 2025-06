Tentano razzìa nella chiesa Via col candelabro delle offerte

A Gambolò, un furto sorprendentemente discreto scuote la comunità: i ladri sono entrati nella chiesa di San Gaudenzio e Eusebio, portando via un candelabro con le offerte. Un furto silenzioso, avvenuto in un momento di assenza di fedeli, che ha lasciato tutti sbigottiti. La domanda ora è: cosa si cela dietro questo gesto apparentemente insignificante? La comunità aspetta risposte e sicurezza.

GAMBOLÒ (Pavia) È un bottino decisamente esiguo quello che i ladri hanno rubato in chiesa: un candelabro con le offerte. I malviventi hanno agito in un momento imprecisato dei giorni scorsi. Sono entrati nella parrocchiale di San Gaudenzio e Eusebio, che si affaccia sulla piazza del municipio, e hanno compiuto la razzìa senza che nessuno li vedesse. Probabilmente hanno scelto un momento in cui in chiesa non c’erano fedeli, forse anche un orario tale, magari il primissimo pomeriggio, in cui il caldo di questi giorni ha consigliato a chi poteva di non uscire di casa. Per compiere l’azione sono stati necessari pochi istanti: il tempo di avvicinarsi al candelabro, impadronirsene, probabilmente occultarlo in una borsa e uscire senza destare sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it