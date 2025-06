Tenta la fuga dopo l’ergastolo per l’omicidio della madre | Arianna Orazi arrestata in Veneto

Macerata, 19 giugno 2025 – E’ stata bloccata e arrestata dai carabinieri in Veneto, dopo aver tentato di fuggire. E’ l’ultimo capitolo nella vicenda del delitto di Rosina Carsetti: protagonista la figlia Arianna Orazi, 53 anni, per la quale i giudici della Cassazione hanno confermato ieri la condanna all'ergastolo per il concorso nell'omicidio della madre 78enne a Montecassiano, la vigilia di Natale del 2020. Stando alla ricostruzione dei carabinieri – riportata dall’Ansa -, la 53enne ha tentato di fuggire ed è arrivata dalle Marche fino in Veneto, dove è stata bloccata e arrestata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta la fuga dopo l’ergastolo per l’omicidio della madre: Arianna Orazi arrestata in Veneto

