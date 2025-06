Tenta di ingoiare una lametta per evitare l’espulsione da Terni bloccato dalla polizia

In un gesto disperato per evitare l’espulsione, un uomo ha tentato di ingoiare una lametta, ma la polizia di Terni è intervenuta tempestivamente. La doppia espulsione, eseguita sotto gli ordini del questore Luigi Mangino, ha visto allontanare due stranieri, tra cui un tunisino pluripregiudicato. Un’operazione che dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.

Doppia espulsione per altrettanti stranieri da Terni. I provvedimenti sono stati eseguiti dal personale della polizia di Stato nell'ambito dei servizi predisposti dal questore Luigi Mangino. Il primo ad essere stato allontanato è un tunisino 50enne, pluripregiudicato, che viveva a Terni da.

