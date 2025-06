Tennis storia di un riscatto | a Bagheria la presentazione del libro di Rosario Prestianni

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 19, in piazza Crucicchia ad Aspra, Bagheria, prende vita la presentazione del libro "Tennis. Storia di un riscatto" di Rosario Prestianni. Un’opportunità unica per scoprire un racconto che va oltre il campo da gioco, tra emozioni e rinascite. L’autore dialogherà con Simona Viviani in occasione della prima edizione del Festival del Libro Mediterraneo, offrendo ai lettori un viaggio coinvolgente e ispirante. Non mancate!

