Tennis Sinner eliminato ad Halle

La corsa di Jannik Sinner ad Halle si interrompe prematuramente, con l'eliminazione al secondo turno per mano di Alexander Bublik. Dopo aver ceduto il primo set, l'italiano ha tentato la rimonta ma ha commesso errori decisivi, consentendo al kazako di sovvertire le sorti del match. Resta comunque in corsa nel torneo sull'erba, pronta a rispondere alla prossima sfida e a rilanciare le sue ambizioni sul prato tedesco.

22.04 Si ferma al secondo turno la difesa del titolo conquistato lo scorso anno ad Halle per Jannik Sinner. L'altoatesino viene rimontato e sconfitto da Alexander Bublik 3-6 6-3 6-4. I problemi per il n.1 Atp cominciano nel 2° set,quando sciupa numerose palle break e sbaglia colpi non da lui. Al kazako, sconfitto in tre set alcune settimane fa a Parigi, bastano due break per capovolgere il match. Nel torneo tedesco sull'erba resta in gioco Flavio Cobolli, che ai quarti incrocerà il n.2 Zverev,.