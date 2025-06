Tennis Country Sport Avellino in volata verso la Serie B2 | oggi l’ultimo atto dei playoff

Il tennis country Avellino si prepara a scrivere una pagina storica: domenica 23 giugno, la squadra maschile affronterà il ritorno dei playoff nazionali contro il CT Montecatini, determinata a conquistare un posto nella Serie B2. Con passione e determinazione, gli atleti scenderanno in campo alle 10:00 sui campi di...

Domenica 23 giugno, la squadra maschile del Country Sport Avellino scende in campo per la gara di ritorno dei playoff nazionali contro il CT Montecatini. In palio c'è un obiettivo storico: l'accesso alla Serie B2 del campionato a squadre di tennis. L'appuntamento è alle ore 10:00 sui campi di.

DOMENICA DI GRANDE TENNIS ALLA TORRETTA! I ragazzi della Serie C, capitanati da Alessio, vi aspettano per una giornata da veri tifosi! Match di andata contro il Tennis Avellino Domenica 16 giugno La Torretta Lawn Tennis Club – Monteca

