Tennis clamoroso Sinner | eliminazione inaspettata

Il tennis italiano non sta vivendo un momento felicissimo, la delusione di Sinner è quella di tutti gli appassionati. Il Roland Garros ha regalato tante emozioni agli appassionati di Tennis, specie quelli italiani. Tuttavia, queste emozioni non sono state sempre positive, anzi. La sconfitta di Jannik Sinner in finale contro Carlos Alcaraz, la seconda consecutiva dopo quella agli Internazionali d’Italia, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i suoi sostenitori. Se sommata al ritiro di Musetti in semifinale e all’eliminazioni di Paolini già agli ottavi, il bilancio è decisamente negativo. Per fortuna, insieme alla straordinaria Sara Errani, Jasmine è riuscita ad alzare il trofeo nel doppio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it