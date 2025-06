Tennis Bolelli-Vavassori in finale ad Halle Errani-Paolini sono in semifinale a Berlino

Due grandi appuntamenti tennistici in Germania, entrambi ricchi di emozioni e successi italiani. A Halle, Bolelli e Vavassori si preparano a contendersi la finale nel doppio maschile, mentre a Berlino, Errani e Paolini si qualificano per la semifinale sul verde, battendo avversarie di livello. Due tornei, un solo obiettivo: portare a casa vittorie che fanno sognare gli appassionati azzurri. La loro determinazione promette scintille fino all’ultimo punto.

Stessa nazione Germania, ma due tornei diversi. Se all’ATP 500 di Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la finale di competizione nel doppio maschile, a Berlino, nel WTA sull’erba, Sara Errani e Jasmine Paolino volano in semifinale. Gli Azzurri hanno vinto contro la coppia formata da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov (6-2, 6-2), mentre le Azzurre battono la coppia statunitense KruegerPegula con il risultato di 10-6 al super tie-break. Errani-Paolini sfideranno il duo formato da Jabeur-Badosa, mentre Bolelli-Vavassori attendono le prossime sfide in tabellone, per conoscere i loro avversari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

