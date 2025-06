Tennis a Sky i diritti di Wimbledon fino al 2030 Novità anche per il basket

Sky rinnova il suo impegno nel mondo dello sport con grandi novità: fino al 2030, i tifosi potranno seguire Wimbledon grazie ai diritti esclusivi, garantendo emozioni senza fine. Ma non è tutto: il canale satellitare amplia il suo palinsesto sportivo acquistando i diritti della Turkish Airlines EuroLeague e della BKT EuroCup, portando il meglio del basket internazionale direttamente a casa tua. Una vera festa per gli appassionati!

Inizia sull’erba di Halle il cammino di avvicinamento dei tennisti italiani allo SLAM di Wimbledon e la prima giornata riserva degli ottimi risultati per la pattuglia azzurra. Nel primo pomeriggio Flavio Cobolli vince una sfida incredibile contro il giovane carioca Jo Vai su Facebook

