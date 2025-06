Temptation Island 2025 registrazioni terminate | anticipazioni e record mai visto per le coppie

Temptation Island 2025 sta per tornare su Canale 5 con un’edizione da record, tra anticipazioni sorprendenti e clamorosi colpi di scena. Le registrazioni si sono appena concluse, alimentando l’attesa di milioni di telespettatori pronti a scoprire le nuove dinamiche tra coppie e tentatori. Un’edizione imperdibile, che promette emozioni forti e momenti di suspense. Scopriamo insieme le prime indiscrezioni su questa stagione da record che sta già facendo parlare il pubblico.

Temptation Island 2025 è pronto a sbarcare su Canale 5 e la curiosità attorno al reality dell'estate sta raggiungendo il suo apice. Le registrazioni del programma si sono concluse da pochi giorni, ma iniziano già a trapelare succulente anticipazioni. Il debutto è fissato per giovedì 3 luglio 2025, e c'è già chi parla di "edizione da record". Scopriamo nel dettaglio le prime informazioni che sono trapelate. Temptation Island 2025: l'incidente per le coppia prima di iniziare. L'edizione 2025 di Temptation Island è cominciata letteralmente con un colpo di scena. Durante il tragitto verso il villaggio situato in Guardavalle Marina, in Calabria, la barca a vela che stava trasportando le coppie ha subito un probabile urto con un relitto sommerso ed è affondata.

