Telefonata Xi-Putin sugli attacchi di Israele all’Iran | Forte condanna

In un incontro telefonico di grande rilevanza, Xi Jinping e Vladimir Putin esprimono una ferma condanna degli attacchi di Israele contro l’Iran, sottolineando la preoccupazione per un possibile coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. La discussione, commentata dal nostro inviato Antonio Soviero, apre uno spiraglio su possibili sviluppi geopolitici in un’area già calda e complessa. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa importante vicenda.

Sulla questione iraniana, colloquio telefonico tra Putin e Xi, che ammoniscono gli USA circa un loro coinvolgimento diretto. Servizio di Antonio Soviero. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Telefonata Xi-Putin sugli attacchi di Israele all’Iran: “Forte condanna”

