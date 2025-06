Teheran non è il Medioevo Cecilia Sala attaccata sui social per un video autentico sui giovani iraniani

Nel mondo dei social, le verità si mescolano a fake news e polemiche sterili. Cecilia Sala si trova al centro di un dibattito acceso sui giovani iraniani, con accuse che oscillano tra attacchi gratuiti e teorie complottiste. In un’epoca in cui ogni evento diventa terreno fertile per interpretazioni estreme, bisogna chiedersi: quanto siamo disposti a credere e a fidarci delle fonti? La realtà, spesso, è molto più sfumata di quanto sembri.

Chi le dà della “ cialtrona ”, chi della “ farlocca ”, chi – e sono la maggioranza – mette in dubbio la veridicità del video con argomentazioni risibili o semplicemente ignorando quel che è evidente a occhio nudo. Chi le rinfaccia addirittura la sua liberazione. E poi, dietro l’angolo, immancabile, il complotto. Come è accaduto con l’invasione russa in Ucraina, la guerra tra Israele e Iran non conosce obiezioni all’assoluto. Bianco, nero. Buoni da un lato, cattivi dall’altro. Questa volta a farne le spese è stata la giornalista Cecilia Sala, rea di avere pubblicato mercoledì pomeriggio un collage di video in cui si vedono giovani iraniane e iraniani in giro per le strade di Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Teheran non è il Medioevo”, Cecilia Sala attaccata sui social per un video (autentico) sui giovani iraniani

In questa notizia si parla di: teheran - medioevo - cecilia - sala

A me pare chiaro che Cecilia Sala non intendesse negare che in Iran ci sia un regime, che l’ha pure imprigionata, ma dire che non c’è solo quello, non c’è solo il medioevo (e su quest’accezione negativa Barbero avrebbe da ridire) ma anche una società mod Vai su X

“Teheran non è il Medioevo”, Cecilia Sala attaccata sui social per un video (autentico) sui…; Non tergiversate salvate Cecilia Sala!; Cecilia Sala, il regista risorto dall’inferno di Evin. “Mi torturavano come nel medioevo”.

“Teheran non è il Medioevo”, Cecilia Sala attaccata sui social per un video (autentico) sui giovani iraniani - Chi le dà della “cialtrona”, chi della “farlocca”, chi – e sono la maggioranza – mette in dubbio la veridicità del video con argomentazioni risibili o semplicemente ignorando quel che è evidente a ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cecilia Sala, il regista risorto dall’inferno di Evin. “Mi torturavano come nel medioevo” - è stato prigioniero quando ne aveva 16 per sei mesi nel carcere a nord di Teheran dove è in isolamento Cecilia Sala. Scrive quotidiano.net