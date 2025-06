Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz

Tensione alle stelle nel Golfo Persico: Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, strategico snodo mondiale per il petrolio. Una mossa che potrebbe scuotere i mercati energetici e geopolitici, alimentando l’incertezza internazionale. La possibilità di questa chiusura, come confermato da fonti ufficiali iraniane, rappresenta una delle opzioni di rappresaglia in risposta all’attacco subito. Quali saranno le conseguenze di questa escalation? Restate con noi per scoprirlo.

Teheran sta prendendo in considerazione la chiusura dello Stretto di Hormuz come rappresaglia per l'attacco all'Iran. Lo conferma un membro del Comitato per la sicurezza nazionale del Parlamento citato dalla Tass: "La possibile chiusura dello Stretto è una delle opzioni attualmente sul tavolo".

