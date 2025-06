Teheran | Israele ha attaccato il reattore di Arak

L'Idf conferma di aver attaccato il reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, che ospita la struttura di contenimento del reattore.

Media Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak - Tensione alle stelle tra Iran e Israele: i media iraniani riportano un attacco israeliano al reattore di Arak, mentre l'IDF aveva avvertito la popolazione di spostarsi.

Israele attacca il reattore di Arak. L'Iran colpisce un ospedale: "Danni gravi"

Arak, reattore ad acqua pesante colpito da Israele: come funziona, la produzione di plutonio e il rischio utilizzo per armi nucleari - Secondo la televisione di Stato iraniana non c'è «alcun pericolo di radiazioni» e la struttura