TEDx Forte dei Marmi 2025 | evento glamour il 30 agosto all’Augustus

Preparati a vivere un’esperienza unica: il 30 agosto 2025, il prestigioso TEDx Forte dei Marmi torna per la sua terza edizione, questa volta nell’esclusiva cornice dell’Augustus Beach Club. Dopo il successo della scorsa stagione in Versilia, l’evento glamour sul mare promette di essere ancora più coinvolgente, con focus su “Community & ideas for sustainable Made in Italy”. Un appuntamento imperdibile per idee e networking nel cuore della moda, del design e del lifestyle italiano.

Dopo il grande successo della scorsa stagione in Versilia, TEDx Forte dei Marmi, l’unico TEDx svolto interamente sulla spiaggia, si prepara alla terza edizione. Il 30 agosto 2025, nella suggestiva cornice dell’ Augustus Beach Club, si terrà il celebre appuntamento, avvolti in una vera e propria oasi glamour sul mare. “ Community & ideas for sustainable Made in Italy: yachting, design, tourism & lifestyle “, si legge nel portale dedicato all’iniziativa di Forte dei Marmi. Ebbene sì, la macchina organizzativa si scalda sempre di più. Spazio ad una autentica serata di gala, davvero très chic ed esclusiva, all’insegna di cultura, condivisione e grandi ospiti. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - TEDx Forte dei Marmi 2025: evento glamour il 30 agosto all’Augustus

