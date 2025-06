Tasty Life lancia la sua prima campagna di equity crowdfunding per crescere nel food ittico made in Italy

Tasty Life, la holding milanese che ha rivoluzionato il settore ittico con un concept innovativo di pescheria, bistrot e food-tech, apre le porte agli investitori con la sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. Con un obiettivo di 850.000 euro, mira a espandersi rapidamente, aprendo quattro nuovi locali entro l’autunno 2025 e consolidando il suo ruolo di protagonista nel food made in Italy. Un’opportunità da non perdere per chi vuole investire nel futuro del pesce di qualità .

Tasty Life cambia ritmo e apre le porte al pubblico degli investitori. La holding milanese, nota per aver rivoluzionato il mondo della ristorazione ittica con una formula che unisce pescheria, bistrot ed esperienze food-tech, ha annunciato l’avvio della sua prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. L’obiettivo? Raccogliere 850.000 euro per finanziare l’apertura di quattro nuove location entro l’autunno 2025, consolidare il marchio Pedol e accelerare la messa sul mercato della tecnologia brevettata da Metacibus. Una storia di mare, innovazione e visione imprenditoriale. Il cuore del progetto Tasty Life nasce nel 2012, quando Ugo Cosentino – ex AD di Pfizer Italia – acquisisce la storica Pescheria Pedol, attiva dal 1929 e riconosciuta attivitĂ storica dalla Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tasty Life lancia la sua prima campagna di equity crowdfunding per crescere nel food ittico made in Italy

