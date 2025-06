Tasse stangata Ue su caldaie e benzina | come ci rapinano

Tra tasse, stangate e nuove imposte, l’Europa si prepara a farci pagare il conto più salato di sempre. Le decisioni prese nel cuore del “gretinismo” stanno già macinando aumenti che potrebbero far salire i costi di riscaldamento e benzina fino a livelli insostenibili. È il momento di capire come questa corsa verso il rincaro ci coinvolga da vicino, perché i numeri sono più che mai chiari: l’incubo delle tasse non è ancora finito.

Tenetevi forte e imprecate piano, se riuscite. L’ultimo neuro-delirio, padron, euro-deliro, potrebbe far crescere il costo del riscaldamento fino al 41%. Non basta? Aumenterà anche la benzina, di quanto non si sa. L’ennesima pensata, prodotta dai progressisti nel 2021 all’apice del “gretinismo”, entrerà in vigore nel 2027 e, secondo le stime di BloombergNef riportate dal Financial Times, fino al 2035 potrebbe portare nelle casse di Bruxelles 705 miliardi, soldi nostri, tasse, ancora. È una gabella sulle emissioni di gas serra sui combustibili per caldaie, piccoli impianti industriali e come dicevamo automobili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tasse, stangata Ue su caldaie e benzina: come ci rapinano

