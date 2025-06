Tarros e Cellerini | l’accordo è raggiunto

La Tarros, alle soglie di un nuovo capitolo, ha finalmente raggiunto l’accordo 232. Ora, con il ritorno di Merlo in Argentina, il team si concentra sulla ricerca del nuovo playmaker, un ruolo chiave per rafforzare la squadra. Tra esami e valutazioni, Maurizio Caluri sottolinea l’importanza di trovare un leader che possa guidare il gruppo con carisma e precisione. Durante il primo casting, tra i talenti emersi spicca il giovane Francesco, pronto a lasciarci senza parole.

In attesa di capire chi sarà il nuovo playmaker titolare dopo la rinuncia ad Alvaro Merlo che è tornato in Argentina la Tarros si sta guardando intorno. E soprattutto sta facendo gli esami di valutazione. "Cerchiamo - spiega Maurizio Caluri direttore sportivo della Tarros – un profilo che abbia leadership in campo e punti nelle mani". E sicuramente l’altra sera durante il primo giorno di ‘casting’ in via Parma il giovane e talentuoso Francesco Tedoldi ha fornito buone impressioni. Ecco che il club bianconero ufficializza la seconda novità stagionale. Dopo l’arrivo dello sloveno Primož Kmetic, esterno classe 2001, in riva al Golfo approda Jacopo Cellerini, giovane classe 2006 che ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. 🔗 Leggi su Lanazione.it