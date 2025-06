Tariffa amica ambulatori open e sostenibilità ambientale | il bilancio del Campus Bio-Medico

Il Campus Bio-Medico di Roma celebra oltre trent'anni di innovazione e dedizione nel campo della salute, ora rafforzati da un nuovo impegno: il primo Bilancio di Sostenibilità. Un passo importante verso un futuro sempre più eco-responsabile, con progetti concreti che coniugano eccellenza medica e tutela ambientale. Scopri come questa istituzione si impegna a garantire benessere e sostenibilità per le generazioni future.

Roma, 19 giugno 2025 – Oltre trent'anni di storia al servizio della salute e della persona, una visione che guarda al futuro e un impegno concreto che ora viene tradotto in numeri, scelte e progetti concreti. La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha presentato oggi a Roma il suo primo Bilancio di Sostenibilità, con gli interventi del Presidente della Fondazione Carlo Tosti e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani. All’iniziativa hanno partecipato numerosi tra esperti di settore, accademici e rappresentanti del mondo delle istituzioni e dell’impresa. Il bilancio, redatto con il supporto metodologico di Deloitte & Touche secondo gli standard internazionali Global Reporting Initiative, racconta la sempre crescente attenzione del Policlinico Campus Bio-Medico ai temi della sostenibilità sociale e ambientale, confermata da numerose attività: dal progetto Green Hospital, con un team multidisciplinare dedicato proprio alla transizione ecologica, fino alle azioni a forte impatto sociale rivolte al benessere delle persone – professionisti e pazienti – che vivono ogni giorno la realtà del Policlinico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tariffa amica, ambulatori open e sostenibilità ambientale: il bilancio del Campus Bio-Medico

