Taremi impossibile lasciare l’Iran anche via terra | ecco dove si trova

La storia di Mehdi Taremi, tra speranza e ostacoli, cattura l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. L’attaccante iraniano dell’Inter, impossibilitato a lasciare l’Iran via terra a causa delle tensioni attuali, si trova in un limbo difficile da superare. Tuttavia, grazie al suo coraggio e alla comunicazione costante con la società, Taremi rassicura i tifosi e i compagni, mantenendo viva la speranza di un futuro più sereno. La sua vicenda è un esempio di resilienza e determinazione.

L’ Inter negli Stati Uniti è priva di Mehdi Taremi. Il giocatore iraniano non ha potuto lasciare la propria nazione a causa della guerra che ha coinvolto il paese. L’ Inter e Taremi sono in continuo contatto, con l’attaccante che ha ritenuto di non sentirsi in pericolo al momento nella sua abitazione privata, rassicurando dunque società e compagni ad intervalli regolari di tempo. Taremi, la ricostruzione degli ultimi giorni. La Gazzetta dello Sport ha riportato come Taremi era in realtà vicinissimo a poter lasciare l’ Iran prima che la situazione degenerasse, rimanendo poi però bloccato in aeroporto: “ È a Teheran, in una residenza privata: non l’ha più lasciata dal giorno in cui sono stati bloccati tutti i voli da e per la nazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

