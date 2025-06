Taremi i messaggi coi compagni i tentativi di Marotta | gli aggiornamenti sul bomber dell’Inter in Iran

Tra messaggi tra compagni e le strategie di Beppe Marotta, si svela l’ultimo capitolo sulla vicenda Taremi, il bomber dell’Inter rimasto in Iran a causa delle tensioni geopolitiche. La Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti esclusivi su questa intricata situazione, evidenziando come le circostanze abbiano interrotto la partecipazione di Taremi al Mondiale per Club. Ma non è finita qui: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per il calciatore e la sua squadra.

Taremi, dai messaggi coi compagni alle mosse diplomatiche di Beppe Marotta, vediamo tutti gli aggiornamenti sul bomber dell’Inter bloccato in Iran. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha reso noti preziosi aggiornamenti sulla situazione legata a Taremi. L’attaccante dell ’Inter bloccato in Iran causa il conflitto in corso con Israele e assente dunque dal Mondiale per Club. Ne riportiamo un breve passaggio qui: TAREMI – «Ma non c’è giorno in cui gli stessi compagni, al netto dei contatti via whatsapp, non chiedano alla dirigenza l’evoluzione della situazione. Il presidente Marotta si è adoperato – e continua a farlo – in prima persona per capire, per provare a muoversi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi, i messaggi coi compagni i tentativi di Marotta: gli aggiornamenti sul bomber dell’Inter in Iran

In questa notizia si parla di: aggiornamenti - inter - taremi - messaggi

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Mehdi Taremi, bloccato in Iran a causa delle tensioni legate al conflitto tra Iran e Israele, non potrà unirsi all'Inter per il Mondiale per club. Dopo alcuni giorni di silenzio sui social, il calciatore è tornato a farsi sentire condividendo un'immagine che rappresent Vai su Facebook

Sto bene: il messaggio di Taremi dall'Iran sulla chat dell'Inter; Inter, il messaggio social di Taremi: Iran per sempre; Inter, la verità su Taremi bloccato in Iran, perché il bomber non è amato dal regime.

Retroscena Taremi: “È andato oltre un ‘sto bene’ e prima del Monterrey ha scritto ai compagni…” - Dopo l'apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi, bloccato nel suo paese a causa della guerra, sono arrivate le rassicurazioni ... Lo riporta fcinter1908.it

GdS - Taremi commuove l'Inter: "Sto bene". Impossibile per adesso lasciare l'Iran - Sempre a proposito dell'attacco nerazzurro, da monitorare la situazione relativa a Mehdi Taremi, rimasto bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele. msn.com scrive