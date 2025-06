Tanti campi di battaglia con Valditara ma sui cellulari ha ragione l’Emilia Romagna d’accordo con il ministro dell’Istruzione e del Merito

In un dibattito acceso sulla gestione dei dispositivi digitali nelle scuole italiane, l'Emilia-Romagna si schiera con il ministro Giuseppe Valditara, sostenendo la proposta di vietare i cellulari personali in classe. La decisione, condivisa dall'assessora regionale Isabella Conti, rappresenta una svolta significativa nel modo di affrontare la questione digitale e l’educazione dei giovani. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Isabella Conti, assessora regionale alla Scuola dell'Emilia-Romagna, ha sorpreso dichiarando il proprio sostegno alla proposta del ministro Giuseppe Valditara di vietare i device digitali personali nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

