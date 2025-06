Tananai Lucio Corsi Fabri Fibra e molti altri | tutti i concerti del Flowers Festival che nel 2025 compie 10 anni

Il Flowers Festival festeggia i suoi dieci anni con un'edizione imperdibile nel 2025, portando sul palco artisti di fama come Tananai, Lucio Corsi e Fabri Fibra. Dal 25 giugno al 14 luglio, il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno si trasformerà in un vero e proprio cuore pulsante della musica estiva. Un appuntamento che promette emozioni indimenticabili per tutti gli appassionati e non solo.

I dieci incredibili anni del Flowers Festival - Il Flowers Festival festeggia i suoi dieci anni con un'edizione straordinaria, dal 25 giugno al 14 luglio 2025.

Flowers Festival a Collegno: dal 25 giugno al 14 luglio Lucio Corsi, Fabri Fibra, Brunori Sas, Tananai e tanti altri; Concerti dell’Estate 2025 a Torino (e dintorni): gli eventi da non perdere; Tananai, Corsi, Baustelle e Afterhours: il compleanno del Flowers Festival è un’infilata di big.

