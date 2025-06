Tananai al via da Roma il Calmocobra Live – Estate 2025

Partenza ufficiale per il tour estivo di Tananai, Calmocobra Live – Estate 2025! Dopo aver conquistato Milano al Milano Summer Festival, il cantautore romano si prepara a infiammare Roma con una tappa imperdibile al festival Rock in Roma. Un viaggio musicale che promette emozioni uniche e grandi sorprese: scopri il calendario completo e assicurati i biglietti per vivere l'estate sotto il segno di Tananai!

Parte oggi il tour estivo di Tananai Calmocobra Live – Estate 2025, con la prima tappa che si terrà al festival Rock in Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all'Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, nell'ambito del festival Un'Estate Da Belvedere.

