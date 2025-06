Tamponamento fatale sull’A35 L’operaio ferito non ce l’ha fatta

Tragedia sulla strada: un incidente mortale sull’A35 tra Trecella e Albignano si è concluso con la perdita di Betim Bilangu, 50 anni, operaio edile di Cologno al Serio. L’uomo, coinvolto in un tamponamento fatale con un camion, non ce l’ha fatta. Un dramma che ci ricorda quanto ogni secondo possa cambiare le nostre vite. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.

Non ce l’ha fatta Betim Bilangu (nella foto), l’operaio edile di 50 anni, residente a Cologno al Serio, nella Bassa Bergamasca, rimasto coinvolto martedì intorno alle 11.50 nell’incidente stradale avvenuto lungo la Brebemi, nel tratto in provincia di Milano, fra Trecella e Albignano. L’uomo, di origine albanese, era alla guida di un furgoncino da 35 tonnellate, che ha tamponato un camion in uscita da una piazzola di servizio. A bordo del mezzo pensante un uomo, di 52 anni, anch’esso residente in provincia di Bergamo, a Osio Sotto, poi ricoverato all’ospedale di Treviglio per essere sottoposto ad accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tamponamento fatale sull’A35. L’operaio ferito non ce l’ha fatta



