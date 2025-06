Tamponamento a catena | fila chilometrica sulla statale interviene la Protezione civile

Un incidente innesca una lunga coda di quattro chilometri sulla statale tra Brindisi e Lecce, provocando disagi e richieste di aiuto. Con tempestività, i volontari della Protezione Civile sono intervenuti per distribuire acqua alle persone intrappolate nel traffico, dimostrando ancora una volta il loro ruolo fondamentale nei momenti di emergenza. Un esempio di solidarietà e prontezza che farà la differenza in situazioni difficili.

BRINDISI - Sono dovuti intervenire i volontari della Protezione Civile, per distribuire bottiglitte d'acqua alle persone intrappolate nel traffico. Una coda di circa quattro chilometri si √® formata sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce, carreggiata sud, nei pressi dello svincolo per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - Tamponamento a catena: fila chilometrica sulla statale, interviene la Protezione civile

