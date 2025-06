Tajani | voli charter per italiani in fuga da Iran e Israele

In un momento di crescente crisi internazionale, il governo italiano si mobilita per garantire la sicurezza dei cittadini italiani in Iran e Israele. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha annunciato l’organizzazione di voli charter dedicati agli italiani in fuga da queste zone di conflitto. Un'operazione concreta che dimostra l’impegno dell’Italia nel tutelare i propri cittadini. Per restare aggiornato sulle ultime novità , **abbonati a DayItalianews** e scopri come viene attivata questa importante iniziativa.

Organizzati voli per facilitare l'uscita dai Paesi in conflitto. PALERMO, 19 giugno. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che il governo italiano sta attivamente lavorando per facilitare l'uscita degli italiani da Teheran e Israele, paesi attualmente coinvolti in situazioni di conflitto. Durante una conferenza stampa a margine della riunione ministeriale a Taormina per la Conferenza di Messina, Tajani ha precisato che l'Italia sta organizzando dei voli charter a pagamento per i connazionali che intendono lasciare queste nazioni. Un aiuto concreto, non un'evacuazione.

