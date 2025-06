Tajani sente Rubio | Usa pronti a negoziati con l’Iran

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha discusso con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e responsabile tra Italia e USA. La conversazione si è focalizzata sulla necessità di negoziare con l’Iran, promuovendo la de-escalation e una soluzione diplomatica nel complesso conflitto mediorientale. Tajani ha riaffermato la posizione italiana: l'Iran non deve dotarsi di armi nucleari. Una strada condivisa verso la stabilità regionale.

ROMA – Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Tajani, come si legge in una nota della Farnesina, ha ribadito l'impegno italiano per una de-escalation che favorisca una soluzione diplomatica nel conflitto fa Israele e Iran. Con il segretario di Stato, il ministro ha concordato sul fatto che l'Iran non deve avere la bomba atomica. Tajani ha ricevuto da Rubio l'indicazione che gli Stati Uniti sono pronti a negoziati diretti con le controparti iraniane, come annunciato dal presidente Trump. I due ministri hanno affrontato anche la situazione a Gaza: Tajani ha sottolineato l'urgenza di un immediato cessate il fuoco e del pieno ripristino dell'ingresso degli aiuti umanitari.