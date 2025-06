Tajani chiama Rubio e Araghchi | De-escalation e mai armi nucleari all’Iran Un charter dall’Egitto per gli italiani bloccati in Israele

In un momento di grande tensione nel cuore del Medio Oriente, Antonio Tajani si fa portavoce della diplomazia italiana, chiamando sia Marco Rubio che Abbas Araghchi per frenare l’escalation militare e scongiurare il pericolo di armi nucleari all’Iran. Con il suo impegno, l’Italia cerca di favorire un dialogo costruttivo tra Israele e Iran, promuovendo la pace e la stabilità nella regione. La speranza è che questa iniziativa possa aprire la strada a una risoluzione diplomatica duratura.

Una telefonata a Marco Rubio, segretario di Stato americano, e un’altra ad Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano. Ci prova anche Antonio Tajani a scongiurare un’ulteriore escalation militare in Medio Oriente e convincere Israele e Iran a sedersi al tavolo dei negoziati. Al suo omologo americano, Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia per una de-escalation che favorisca una soluzione diplomatica del conflitto fa Israele e Iran, fa sapere la Farnesina. Non è chiaro quale back gli abbia dato in proposito Rubio. Il segretario di Stato, prosegue la nota del ministero degli Esteri, ha però concordato col capo della Farnesina sul fatto che l’Iran «non deve avere la bomba atomica » Durante la conversazione telefonica, Rubio ha confermato a Tajani che Washington è pronta a negoziati diretti con le controparti iraniane sul tema del nucleare. 🔗 Leggi su Open.online