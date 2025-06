Tajani avverte i partner europei | Guai a muoversi separatamente Ricordiamoci cosa accadde in Libia con la cacciata di Gheddafi

L’Italia e l’Europa si trovano di fronte a sfide complesse che richiedono unità e determinazione. Antonio Tajani avverte i partner europei: “Guai a muoversi separatamente”, ricordando i dolorosi insegnamenti della storia, come la cacciata di Gheddafi in Libia. Un monito forte e chiaro, che sottolinea l’importanza di agire in modo compatto per affrontare le crisi geopolitiche attuali e future. L’unità è la chiave per preservare stabilità e sicurezza.

« L'Europa deve agire sempre di più e tutta insieme». È il monito del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che in un'intervista di ampio respiro al Messaggero delinea le principali crisi geopolitiche che mettono alla prova l'Unione e l'Italia. Un messaggio che ha rilanciato anche durante l'incontro bilaterale con la commissaria Ue Marta Kos – che si è tenuto stamattina a Taormina – soffermandosi sul tema dell'allargamento nei Balcani: «Le prospettive di riunificazione alla famiglia europea per questi Paesi devono essere concrete, per costruire un'Europa più coesa e stabile, capace di affrontare insieme le sfide della difesa, della sicurezza economica e del controllo delle frontiere ».

